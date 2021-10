Maailmapank: Vaeste riikide võlakoorem tõusis pandeemia tõttu 12%

«Jätkusuutlik võlatase on vajalik majanduse taastumiseks ja vaesuse vähendamiseks,» ütles ta.

DSSI «polnud piisavalt ulatuslik, kuid peatas osaliselt võlgade tagasimaksmise,» ütles Malpass ajakirjanikele, hoiatades, et arvestades katsumusi, mida võlakoorem vaesematele riikidele kaasa toob, on tähtaega vaja ehk veelgi pikendada.

«Arvan, et maailm peaks kaaluma, mida teha pärast 1. jaanuari. Ning võlamaksete peatamine on asi, mida peaks kaaluma,» ütles ta.

Maailmapanga värske statistika kohaselt on võlanäitajate halvenemine laialt levinud ja puudutab riike kõigis regioonides nii madala, kui keskmise sissetulekuga riikide hulgas.

Malpass ütles ajakirjanikele, et pandeemia põhjustas «traagilist tagasiminekut» arengus kõikjal vaesemates riikides.

«Edusammud äärmise vaesuse likvideerimisel liikusid aastate taha, mõned kümne aasta võrra ning keskmine sissetulek on langenud, selle asemel, et tõusta ning naised ja lapsed on saanud langusest kõige hullema löögi,» ütles ta.