Kihlveokontor: Keskerakonna ainuvõim Tallinnas saab otsa

Selles, et 1. jaanuaril 2022 juhib pealinna jätkuvalt Mihhail Kõlvart (Keskerakond), on üsna kindlad nii Betsafe kui ka Coolbet. Kõlvarti jätkamisel pakutakse panustatud raha tagasi 1,47-1,5-kordselt, mis näitab, et tema jätkamise tõenäosuseks hinnatakse üle 65 protsendi.

Erakondade esitletud kandidaatidest on enim lootusi tulevaseks meeriks tõusta Kristen Michalil (Reformierakond), kelle peale panustades saab raha tagasi 8 kuni 10-kordselt. Reformierakondlasele järgneb Martin Helme (EKRE), kelle koefitsient kõigub 25st 50ni. Urmas Reinsalu (Isamaa) ja Raimond Kaljulaidi (SDE) võimalustesse ei usuta aga üldse: nende saamisel linnajuhiks on võimalus raha tagasi saada ka 100-kordselt.

Coolbetis saab aga Keskerakonna valimisvõidu korral raha tagasi ka kolmekordselt. Seda seetõttu, et selles portaalis arvestatakse ka kõik valimisliidud ühteseks nimekirjaks. Valimisliitude valimisvõitu peetakse Keskerakonnaga sama tõenäoliseks ehk nende koefitsient on samuti 3.

Teistest suurematest omavalitsustest on Betsafe'i arvates pilt selge Tartus ja Narvas. Reformierakonna võidule Tartus ja Keskerakonna võit Narvas on mõlemad hinnatud koefitsiendiga 1,1. Pärnu on aga seis palju tasavägisem. Suvepealinnas on Reformierakonna koefitsient on 2,15, Keskerakonnal 2,5 ning EKRE-l 2,65.