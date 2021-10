Venemaa ülimadalate hindadega poekett avab Lätis uued kauplused

Mere Läti arendusjuht Artjom Voljkov kinnitas LETAle, et uued kauplused avatakse neljas linnas: Liepajas, Daugavpilsis, Jēkabpilsis ja Jelgavas.

Ketti esindab Latis firma Latprodukti ning ettevõttel on viis kauplust erinevates linnades. Esimene Mere jaeketi kauplus avati Riias tänavu 13. märtsil.

Leedus, Saksamaal, Poolas: Serbias ja Rumeenias on kokku enam kui 2000 Mere kauplust.

Venemaal, Valgevenes ja Kasahstanis töötab ettevõte kaubamärgi Svetofor (Vagusfoor) all.

Mere odavmüügiketi emafirma on 2009. aastal asutatud Torgservis. Kodulehel kirjutab ettevõte, et nende edu seisneb tavalistest turuhindadest 20 protsenti madalama hinnaga kaupade pakkumises. Sellise hinnataseme tagavad otsekontaktid tootjatega, jäik kulupoliitka ning minimaalne marginaal.

Discount Retail Consultingu eelmise aasta septembrikuu andmetel kuulub Torgservis 92,5 protsendi ulatuses Schneiderite perekonnale, väikeaktsionärid on Valeri Jakovlev 4,5-protsendise ning ning Andrei Veikulainen 3-protsendise osalusega.