Kaubandus-tööstuskoda: OECD miinimumtulumaksu lävend on liiga madal

Reform puudutaks Eesti ettevõtjaid, kes kuuluvad vastava müügituluga kontsernidesse – neid on maksu- ja tolliameti (MTA) andmeil ligikaudu 350 – ja Eesti peakorteriga rahvusvahelisi kontserne, mida on olenevalt aastast kolm-neli.

Mait Palts leiab, et maksu kohaldamise lävend on ilmselgelt liiga madal. «Esiteks tuleb arvestada sellega, et tõenäoliselt ei hakata iga aasta ega ilmselt ka iga paari aasta tagant seda lävendit tõstma. Seega võib juhtuda, et sama lävend kehtestatakse näiteks 10–15 aastaks ja seega ei võta see edaspidi arvesse inflatsiooni,» ütles kaubandus-tööstuskoja peadirektor BNS-ile.