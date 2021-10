Lugeja küsib: kas vaktsineerimisega mitte nõustumisel töösuhte lõpetamisel tuleb töötajale ka hüvitist maksta?

Kas see ülesütlemise alus on kohane ja kas tööandja peab maksma töötajale lõpparvega ka hüvitist, tunneb lugeja huvi.

Töölepingu seaduse (TLS) § 88 lg 1 p 3 ülesütlemise alusena eeldab, et töötaja on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi.

Tööinspektsioon on seisukohal, et olukorras, kus tööandja on riske hinnanud, võtnud kasutusele kõik muud meetmed riskide maandamiseks ja leidnud, et antud töökohal saab töötada ainult vaktsineeritud töötaja, siis võib olla õiguspärane töölepingu erakorraline ülesütlemine TLS § 88 lg 1 p 2 alusel töötajaga, kes ei ole lasknud ennast vaktsineerida.