Bigbank hakkas Lätis ja Leedus kodulaene pakkuma

Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi sõnul on Bigbanki ajalooliselt tugeva tarbimislaenude portfelli kõrval kiiresti kasvamas ka teiste laenutoodete osakaal. «Kuigi Bigbank hakkas Eestis kodulaenusid pakkuma vaid aasta tagasi, laekub tänaseks panka iga kuu keskmiselt tuhat laenutaotlust,» rääkis Länts.

Länts rääkis, et keskmiselt võetakse Lätis ühes kuus ligi 70 ning Leedus 160 miljoni euro mahus uusi kodulaenusid ja Bigbanki eesmärk on hõivata mõlemast turust juba lähiajal vähemalt kümme protsenti. «Bigbanki pakutava kodulaenu intress Eestis algab 1,8-protsendist ja samasuguseid tingimusi pakume nüüd ka Lätis ja Leedus,» kinnitas Länts.

Martin Läntsi sõnul on Bigbanki kaubamärk mõlemal Balti turul tuntud ning näiteks Lätis on Bigbanki käes tervelt kolmandik tarbijakrediidi turust ning selge laienemisruum on ka eluasemelaenude sektoris.