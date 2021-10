Eestile ongi omane, et kõik on pigem väga hästi, aga me pidevalt töötame selle nimel, et saaks olla veelgi paremini. Nii nagu terve Eesti 30 aastaga, on ka siinne idusektor teinud läbi imelapse teekonna. Oleme rebinud end iduettevõtluse mõistes tippude sekka. Siit tulevad ükssarvikud ja seda juhtub järjest tihedamini. Võibolla on üheks põhjuseks see, et sektor on väga toetav ja kokkuhoidev.