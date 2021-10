Kuidas osta kasutatud autot: koerakarvad esiistmel on hea märk

Esimese asjana tasub välja mõelda, milline on eelarve auto ostmiseks. «Mõistlik on osta võimalikult sõidukorras auto. Mida luksuslikum auto, seda logum ta sama raha eest on,» tõdes Pao, kes on elu jooksul ostnud kümnete kaupa vanu autosid. Tema viimane leid olid vana matusebuss, millest ta perele matkaauto tegi ja suvel mööda Euroopat ringi tiirutas.

«Mida odavamalt sa soovitud auto saad, seda rohkem raha jääb sul kaunite kunstide jaoks. Tähtis on, et ta viib su õigesse kohta, ei lagune ja mahutab su kola ja lapsed,» kirjeldas ta kasutatud auto ostmist.

Eelista Eesti ajalooga autosid

Alati tasub vaadata autosid, mis on Eestist ostetud ja siin hooldatud. «Ka neil võib olla vimpkasid, aga inimesed viitsivad sellega järjest vähem tegeleda. Sinu põhiline huvi on, et auto oleks töökorras, hooldatud ja ilma suuremate avariideta. Iga kook jätab jälje mehe peale ja iga avarii jätab jälje autole. Selle võrra on ta vähem turvaline,» tõdes Pao.

Kui auto on korra juba kõver, siis päris sirgeks teda enam ei saa. FOTO: SWNS/ScanPix

Kui hakata sõidukeid auto24. lehel sirvima, siis on seal enamasti kirjas kütusekulu. Sellele ei tasuks liiga palju tähelepanu pöörata, sest tegelikkuses on see alati suurem. Ilusad numbrid, nagu 3 liitrit 100 kilomeetri kohta, on saavutatud väga ideaalsetes tingimustes, mida päriselus naljalt ei kohta.

Ka auto läbisõit on kindlasti oluline, mida suurem mootor, seda rohkem ta tavaliselt sõidab. «1,2-liitrine mootor on õmblusmasina mootor. Kui tal on läbisõit 130 000 kilomeetrit, hakkab tema aeg ühele poole saama. Tehakse ka autosid, mis võivad sõita miljon kilomeetrit, aga see pole kindlasti see.»

Samas pole ka väike läbisõit alati hea märk. «Kui pedaalid on lääpa tallatud, rooli pole ollagi ja läbisõit on kirjas ainult 50 000 kilomeetrit, siis tasub edasi klõbistada.»

Pilte tasub hoolega vaadata

Piltidelt tasub vaadata ka seda, kui korralik ja puhas auto on. Üldiselt on korras auto hea. «Kui esiistmel on koerakarvad, siis minu jaoks on see hea märk. See on hea ja hooliv inimene, kes sõidutab oma koera esiistmel. Sellised inimesed hoolitsevad ka oma auto eest,» arvas Pao.

Jaanus Pao FOTO: Erakogu

Kui pildi pealt miski kõver ei paista ning roostelärakad silma ei riiva, võiks auto hingeelu ja varasemate seiklustega lähemalt tutvust teha. Esimese hooga tasub vaadata sõiduki taustakontrolli.

Sealt saab teada, kas autol on olemas liikluskindlustus ja tehnoülevaatus. Seal on näha ka auto läbisõidugraafik. Graafikuga on kõik korras, kui see läheb ilusti ühtlaselt ülesmäge. Kui läbisõidugraafik teeb kummalisi nõkse ja vahepeal segastel asjaoludel langeb, siis võiks see tekitab tõsist umbusku. Ka pikk seismine pole auto tervisele teab kui hea.

Puuduv tulekustuti pole suur häda