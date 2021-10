Vene suursaadik: Gazprom reageerib Putini ettepanekule kiiresti

Venemaa alaline esindaja ELis Vladimir Tšizov usub, et Gazprom, kes tagab 35 protsenti Euroopa gaasivajadusest, reageerib kiiresti president Vladimir Putini juhistele suurendada gaasitarneid Euroopasse.

Meede, mis aitab ohjeldada gaasi hulgimüügihindade tõusu, tuleb tõenäoliselt «varem kui hiljem», ütles ta. «Putin soovitas Gazpromil olla paindlikum. Ja miskipärast ma arvan, et Gazprom kuulab seda,» ütles Tšizov Financial Timesile.

Maagaasihinnad Euroopas on hüppeliselt tõusnud ning mure külma talve ees üha süvenev. Eelmisel nädalal saavutasid piirkondlikud gaasihinnad aasta algusega võrreldes kümme korda kõrgema taseme. Gaasiturg hakkas aga järsult langema, kui Putin vihjas, et Gazprom võib tarneid Euroopasse suurendada.

Tšizov väidab, et Moskva ei ole tegelikult huvitatud gaasihinna sellisest tõusust. «See ei soodusta stabiilsust,» ütles ta. «Inimesed hakkavad mujale vaatama, pöördudes gaasilt söele tagasi, mida mõned juba teevad.»

Vene ametnikud on öelnud, et heakskiit Nord Stream 2 torujuhtmele aitaks kriisi lahendada. Mõned analüütikud on aga avaldanud arvamust, et Moskva tekitab meelega hinnasurvet, et sundida Euroopat torujuhet kiiremini sertifitseerima.

Tšižov väitis, et Venemaal kiires hinnakasvus rolli pole ja kriisi on põhjustanud Euroopa Liidu energiapoliitika. «Kõik tekkinud probleemid on loodud kunstlikult. Eelkõige poliitilistel põhjustel,» ütles ta.

Tšizov lisas, et kriisi on süvendanud ELi määrused, mis sunnivad Gazpromi tarnima Euroopale osa gaasi vabaturu tingimustel, mitte pikaajaliste lepingute kaudu.

«Pikaajalised lepingud pakkusid varustuskindlust ning mahtude ja hindade stabiilsust. Siis tuli Brüsselist idee, et süsteemi tuleks muuta,» ütles ta. «Me teame, et turureeglid võivad mõnes olukorras abiks olla, kuid mõnes olukorras üsna kasutud.»

Praegu täidab Gazprom oma pikaajaliste tarnelepingutega seotud kohustusi Euroopa klientide ees, kuid ei ole teinud lisatarneid, täiendades selle asemel Venemaa kodumaiseid varusid.

Tšizov ütles, et Euroopa energiaettevõtted pole ka lisamahtude hankimiseks soovi avaldanud ning lükanud lisaoste edasi. «Kui hinnad on turul vabalt muutuvad, siis muidugi mõtleb iga Euroopa energiaettevõte, milline on parim hetk lisamahtude tellimiseks,» ütles ta.