Suurtööstur: harjuge kõrgete toiduhindadega

Kraft Heinzi tegevjuht Miguel Patricio ütles, et rahvusvaheline toidutööstusehiid, kes valmistab peamiselt tomatikastmeid ja küpsetatud ube, on sunnitud oma hindu tõstma mitmetes riikides, vahendas BBC. «Erinevalt varasematest aastatest on tänavune inflatsioon üleüldine,» rääkis Patricio.

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni andmetel on teravilja ja õlitoodete kallinemine viinud toiduainete hinnad 10 aasta kõrgeimale tasemele. Kraft Heinz on juba tõstnud hindu enam kui pooltel toodetel oma koduturul USAs ja Patricio tunnistas, et see juhtub ka mujal.

Pandeemia ajal langes paljudes riikides põllukultuuride tootmine oluliselt. Majandused on taaskäivitanud, kuid samas ei ole põllumajandustoodete pakkumine suutnud taastuva nõudlusega sammu pidada, mis on kaasa toonud kõrgemad hinnad. Energiahindade järsk kallinemine on tootjate jaoks hinnasurvet veelgi lisanud.

Patricio hinnangul peavad tarbijad harjuma kõrgemate toiduainete hindadega. «Arvestades eriti seda, et maailma rahvaarv kasvab, samal ajal kui maad, kus toitu kasvatada juurde tulemas ei ole.» Ta lisas siiski, et kogu kulude kasvu ei tohiks tarbijatele üle kanda. «Ettevõtted peaksid osa kulude tõusust katma. Ma arvan, et meie ja teiste ettevõtete võimuses on need hinnatõusud hoida võimalikult madalad,» ütles ta.

Samas arvavad analüütikud, et suured toidutootjad nagu Kraft Heinz, Nestle ja PepsiCo peavad tõenäoliselt selle kulu ikkagi tarbijate õlule jätma. Põllumajandusfirma ED&F Man analüütiku Kona Haque sõnul on pea kõikide põhitoiduainete hinnad tõusnud ning kallinemisest pääsu ei ole.