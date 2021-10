Muuseas, Eesti oli selles edetabelis Soome ees 12. kohal, Mandri-Hiina alles 78. kohal, võrrelduna näiteks 15. kohal oleva Taiwaniga, mida Hiina oma territooriumiks peab, ja praeguseks sisuliselt iseseisvuse kaotanud Hongkongiga, mis oli lausa viiendal kohal. Mida kõrgemal kohal on riigid sellistes edetabelites, seda lihtsam on neil ligi meelitada otseinvesteeringuid. Doing Business on seni olnud ettevõtluskeskkonna hindamisel väga autoriteetne.