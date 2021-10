Puitmajatootjad: materjalide enneolematu hinnatõus teeb tõsist muret

«Viimased kaks aastat on proovile pannud väga olulist osa Eesti ettevõtetest, eriti eksportivaid või reisimise piirangutest mõjutatud sektoreid. Puitmajasektor ei olnud erand, tagantjärgi võib siiski öelda, et pääsesime hullemast, olukorras, kus olulisi otsuseid tuli teha olematute prognooside pinnalt,» kirjutab Kibus Eesti Puitmajaliidu uudiskirjas.

Puitmajatootjate tagasiside näitab, et tööga koormatus on ettevõtete lõikes küll erinev, kuid turul nõudlust on ja lepinguid jagub igasse segmenti – nii moodul- ja elementmajade tootjatele kui ka palkmajadele ning aiamajadele.

Samas on viimase aasta jooksul kallinenud kogu ehitusmaterjalide spekter. «Puidu ja puidupõhiste ehitusmaterjalide hind tõusis alates 2020. aasta lõpust 2021. aasta suveks kohati üle 100 protsendi. Tõsi, viimase kuu jooksul on toimunud küll mõningane korrektuur, kuid pole teada, millal ja millisel tasemel toimub stabiliseerumine. Konnasilmale surub seegi, et Eesti turg on paljude materjalitootjate jaoks väike ja defitsiit mujalgi suur, mistõttu see vähenegi müüakse suurema nõudlusega turgudele,» tõdes Kibus.