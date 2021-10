Macron nimetas globaalset tulumaksu reformi ajalooliseks

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) vahendatud reformi eesmärk on takistada rahvusvahelistel firmadel registreerida ennast madala maksumääraga riikides ja maksta vähem makse.

Reedel ühines reformiga ka Ungari ja kokku toetab seda 136 riiki. Neljapäeval oli sellega ühinenud ka Iirimaa, mille madalat maksumäära on kasutanud ära ka Apple ja Google. Samuti ühines kokkuleppega neljapäeval Eesti.

Need 136 riiki esindavad rahvusvahelisest sisemajanduse kogutoodangust (SKT) 90 protsenti.

Kokkuleppe alusel saavad need riigid alates 2023. aastast lisatulu 150 miljardit eurot.

«OECD-s saavutatud maksukokkulepe on ajalooline. Iga rahvusvaheline ettevõte peab maksma minimaalselt 15 protsenti maksu. See on suur samm edasi maksuõigluse suunas,» kirjutas Macron Twitteris.