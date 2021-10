GALERII ⟩ Tesla Brandenburgi tehasest sai festivalipaik, mille staariks oli Musk

Musk ütles üritusel, et esimesed Tesla uues Berliini tehases valmivad autod peaksid tootmisliinilt tulema juba järgmisel kuul, kuid lisas, et masstootmine võtab palju kauem aega.

«Tootmisega alustamine on küll tore, kuid suuremahuline tootmine on raske osa,» ütles Elon Musk tehase territooriumil toimunud festivalil juubeldavale publikule. «Masstootmiseni jõudmine võtab kauem aega, kui kulus tehase ehitamiseks.»

Ta ütles, et mahuline tootmine ulatub 5000 või «loodetavasti 10 000» sõidukini päevas ja et järgmise aasta lõpuks hakatakse seal akusid suures mahus tootma. Ta kaitses ka tehast selle keskkonnamõjusid kritiseerivate isikute eest, öeldes, et see kasutab «suhteliselt vähe» vett ja et akude tootmine on «jätkusuutlik».