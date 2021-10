Järjekordne Hiina kinnisvaraarendaja on intressimaksetega hädas

Hiina luksuskorterite arendaja Fantasia Holdings Group jättis 4. oktoobril laenuandjatele tasumata 206 miljoni dollari suuruse võlakirjamakse, pärast mida tabas ettevõtte väärtpabereid massiivne müügilane, mille käigus kukkus nende hind viiendiku võrra. Poole aastaga on võlakirjade väärtus langenud 95 sendilt vaid 24 sendini. Lisaks peatati ka ettevõtte aktsiatega kauplemine Hongkongi börsil.

Investorid kardavad üha enam, et Evergrande probleemid tõmbavad kaasa ka Hinna väiksemad arendajad. Teatavasti ulatub rahakitsikuses Evergrande võlakoorem 305 miljardi dollarini. Olukord on nii hull, et USA välisminister kutsub Hiinat üles kinnisvarakriisi vastutustundlikult käsitlema.