Venemaalaste sissetulekuid hakatakse uut moodi arvutama

Ajaleht Vedomosti kirjutab, et selleks kasutatakse maaklerkontode infot. Rosstatis on juba loodud töögrupp, millesse kuuluvad nii statistikaameti kui Venemaa keskpanga esindajad.

Maaklerkonto osas tuleb täpsustada, et Venemaal tohivad börsil kaubelda vaid maaklerid ning diilerid ning tavakodanikud peavad nendega lepingud sõlmima ja maakler teeb inimese eest tehingu. Maaklerkontot on tarvis, et selle kaudu väärtpaberite ostmiseks raha kanda.