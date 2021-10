Sester: globaalne tulumaksureform kahjustab Eesti ettevõtteid

Sesteri hinnangul on on Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsieeliseks tulumaksusüsteem, mille kohaselt maksustatakse ainult ettevõtete jaotatud kasumit.

Sesteri sõnul annab muudatus ettevõtjatele signaali, et edu on karistatav. «Ära kasva suuremaks, sest vastasel juhul hakkab riik sind täiendavalt maksustama. Rääkimata täiendavast bürokraatiast, mis maksusüsteemi muudatustega kaasneb,» arvas Sester.