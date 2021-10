USA analüütikud: Euroopa on langenud Venemaa pantvangiks

Maagaasihinnad Euroopas kerkisid päev-päevalt kuni selle nädala kolmapäevani ehk päevani, mil Venemaa president Vladimir Putin pakkus Euroopale tarnete suurendamist.

Turuanalüütikute sõnul näitab see, et Euroopa on Venemaa poolt üha haavatavam. Viimane aga ootab, et Saksamaa annaks rohelise tule gaasitorule Nord Stream 2, mis võimaldaks Läänemere kaudu Euroopasse oluliselt suuremas koguses - ja Ukrainast mööda minnes - gaasi tarnida.

Mure Euroopa sõltuvuse pärast

11 miljardit dollarit maksnud torujuhe on pikalt olnud USA-le pinnuks silmas. Ühendriigid on aastaid Euroopat hoiatanud, et gaasijuhe ohustab piirkonna energiajulgeolekut ja Venemaa võib seda ära kasutada enda mõjuvõimu suurendamise instrumendina.

Ameeriklaste vastasseis Nord Streamile on olnud parteiülene: vastumeelsust projekti suhtes on näidanud nii Obama kui ka Trumpi administratsioon. Ka praegune president Joe Biden määras projektis osalevatele ettevõtetele sanktsioonid, kuid need tühistati mais, kui USA püüdis parandada suhteid Saksamaaga.

«Euroopa on jätnud end energiavarude tõttu Venemaa pantvangiks,» ütles varahaldusettevõtte Bluebay Asset Managementi arenevate turgude vanemstrateeg Timothy Ash kolmapäeval avaldatud ülevaates, nimetades praegust olukorda «uskumatuks». «On kristallselge, et Venemaa on energeetiliselt seadnud Euroopale lõksu ning Euroopa on liiga nõrk, et sellega midagi ette võtta,» sõnas ta ja nimetas toimuvat väljapressimiseks.

«Euroopa kummardab Venemaa ees, kuna kardab, et talve saabudes keeratakse kruvid (gaasitorustikud -toim) välja, kuniks Nord Stream 2 on kasutusloa saanud,» lisas Ash.

Venemaa eitab tagamõtet

Vladimir Putin pakkus kolmapäeval valitsuse nõupidamisel välja, et Venemaa on valmis suurendama gaasitarneid Euroopasse. Samas noomis ta Euroopat mõne pikaajalise gaasilepingu tühistamise pärast ja ütles, et Kreml on valmis pidama uusi läbirääkimisi pikaajaliste gaasimüügilepingute üle.

Paljud USA eksperdid usuvad, et Venemaa on Euroopa gaasitarneid meelega kinni pidanud, et kiirendada Saksamaal Nord Stream 2 gaasijuhtme sertifitseerimist. Venemaa on selle jutu ümber lükanud: Putini pressiesindaja Dmitri Peskov rõhutas, et Venemaal pole Euroopa energiakriisis mingit rolli. Sellegipoolest märkis Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak, et Nord Stream 2 kasutusluba võib aidata hindu jahutada.

Timothy Ash arvab, et Euroopa energiaturul toimuv on Nord Stream 2 kiiret sertifitseerimist taotleva Moskva plaan olnud algusest peale. Ta leiab, et turud on naiivsed, kui arvavad, et Moskva võtab Euroopa gaasikriisi leevendamiseks enne kasutusloa saamist midagi ette.

Nord Stream 2 ootab praegu otsust Saksamaa energiaregulaatorilt, kes ei näita veel märke gaasijuhtmele kasutusloa andmisest. Teisipäeval kinnitas regulaator, et esmalt peab tõestama, et selle gaasijuhtme käivitamisega ei rikuta konkurentsieeskirju.

Oxfordi energeetikainstituudi vanemteadur Mike Fulwood nõustus Ashiga, et Venemaa lubadus Euroopale rohkem gaasi tarnida on poliitiline ja seotud gaasijuhtme sertifitseerimisega.