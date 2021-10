TÄIENDATUD: Läti keelab vaktsineerimata inimestel kaubanduskeskustes käimise

Kariņš märkis, et teatud piirangud otsustati kehtestada ka vaktsineeritutele: näiteks hakkavad üritustel kehtima täiendavad ohutusreeglid, nagu maskikandmine, distantseerumine ja muu.

Kõigil ava- ja erasektori töötajail paluti võimalust mööda kodunt töötada. Füüsiliselt kohal käivad töötajad peavad tõendama, et nad on vaktsineeritud, viiruse läbipõdenud või hiljuti negatiivse koroonaproovi andnud.

Samuti näevad reeglid ette, et COVID-19 tõendiga inimestele võib jätkata teenuste osutamist näost näkku, kui täidetud on teised epidemioloogilised ohutusnõuded.

Toitlussektoris näevad reeglid ette, et toidukohtades võivad kohapeal einestada vaid koroonatõendiga inimesed, kuid asutuste lahtiolekuaegu lühendatakse.

Vaktsineerimiskohustust laiendatakse ka erasektoris. Terviseminister Daniels Pavļuts ütles, et erasektori tööandjad peavad hindama vaktsineerimiskohustuse kehtestamist teatud töötajaile, pidades eriti silmas ametikohti, mis on iseäranis vajalikud äri jätkumiseks või kus on otsekontakt klientidega.