Kaljulaid: rohepööre toob Eesti majandusse tektoonilised muudatused

Kaljulaid sõnas konkursi «Eesti parimad ettevõtted 2021» auhinnatseremoonial, et Eesti majandus on läbi 30 aasta kogu aeg muutunud. «Tööhõive ja osakaal meie majanduses on kogu aeg kõigis sektorites olnud üsna kiirelt liikuv, oleme sellega harjunud,» ütles ta. President tõi esile, et 30 aastat tagasi töötas Eesti inimestest vaid üks protsent infotehnoloogiaga seotud ametites, aga 19 protsenti põllumajanduses. Nüüd on kaks protsenti tööl taime- ja loomakasvatuses, IKT osakaal Eesti majanduses on kaheksa protsendi juures.