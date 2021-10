Järjekordne langenu: globaalse tulumaksu reformiga ühineb ka Iirimaa

Rahandusminister Paschal Donohoe ütles Financial Timesile, et suurettevõtted võivad olla kindlad, et pärast «väga, väga märkimisväärset» üleminekut madalast ettevõtte tulumaksumäärast, mis on olnud Iirimaa majanduse nurgakiviks enam kui kaks aastakümmet, ei järgne enam mingeid uusi muudatusi.

Uus maksumäär mõjutab Iirimaal 1556 ettevõtet, mis annavad tööd 500 000 inimesele, nende hulgas on ka sellised USA tehnoloogiahiiud nagu Apple, Google, Amazon ja Facebook. Kõrgtehnoloogiaettevõtted on viimase viie aasta jooksul moodustanud suurema osa Iirimaa välismaistest otseinvesteeringutest, mille suurus on vahemikus 5 kuni 7 miljardit eurot aastas.

Väiksemate kodumaiste ettevõtete puhul, mille käive on alla 750 miljoni euro, sai Donohoe teistelt riikidelt nõusoleku säilitada 12,5-protsendiline maksumäär. «Ma usun, et muutus on Iirimaa jaoks õige ja ma arvan, et on ka õige, et Iirimaa mängib positiivset rolli selle rakendamisel, mis minu arvates on oluline kokkulepe,» ütles ta intervjuus, lisades, et kokkulepe tagab «kindluse ja stabiilsuse».