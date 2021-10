Aab: hinnatõusu aitab leevendada kateldes puidu põletamine

Minister märkis neljapäeval toimunud valitsuse pressikonverentsil, et opositsioon jagab hinnatõusu pidurdamiseks küll erinevaid lubadusi, kuid need pole siiski realiseeritavad, sest lähevad vastuollu olemasolevate reeglitega. «See, kui pakutakse välja, et on võimalik taastuvenergiaallikaid kinni maksta, siis see ei ole võimalik, see ei ole reeglite järgi,» toonitas Aab.

«See hinnatõus on globaalne, see hinnatõus on eelkõige energiakandjatel – kütustel, gaasil, elektril. Siin öeldakse, et valitsus saab kohe hinnatõusud kuhugi ära pöörata, kuid see ei ole võimalik. On olemas teatud reeglid, kuidas me mingisuguseid kompensatsioonirahasid kasutada saame,» lausus riigihalduse minister.

«Ma arvan, et üks hea otsus oli, et me ikkagi põlevkivikatlaid kinni ei pannud, muidu oleksime sellel talvel päris hädas. Me oleme arvanud nad reservi ja tõenäoliselt sellel talvel nad ka töötavad. Üks niisugune leevendav meede on ka, et me saame väheväärtuslikku puitu põletada nendes katledes – see tõenäoliselt ohjeldab veidi hinda,» lisas ta.

Aab tõi leevendusmeetmena välja ka eelmise valitsuse kehtestatud aktsiiside langetused, mis kehtivad edasi ka järgmisel aastal. «Ka see võtab survet hinnatõusule vähemaks,» märkis ta.