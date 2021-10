Täna õhtul selguvad aasta parimad ettevõtted

Koostöös erinevate valdkondade asjatundjatega valis žürii välja kolm parimat ettevõtet kuues kategoorias – aasta innovaator, aasta eksportöör, aasta välisinvestor, aasta disainirakendaja, aasta pereettevõte ning sel aastal selgub võitja esmakordselt aasta turismiedendaja kategoorias.

EASi juhatuse esimehe Peeter Raudsepa sõnul oli ettevõtete huvi konkursil osalemise vastu suur. «Ettevõtjad on aru saanud, et nominatsioon ja eriti võit kõrgeimal riigipoolsel ettevõtluskonkursil aitab ennast paremini esitleda ka välisturgudel – siin on heaks näiteks eelmise aasta võitja Nortal. Konkursil on edukad eelkõige need ettevõtted, kes vastasid koroonapandeemia tingimustes muutunud keskkonnale kiiresti ja otsustavalt läbi innovatsiooni ning kes on globaalse tegevushaardega,» selgitas Raudsepp.

Aasta innovaatori nominendid on desinfektsioonivahendite ja kosmeetikatootja Chemi-Pharm AS, biotehnoloogiaettevõte Solis BioDyne OÜ ning asjade interneti ja autonoomsete süsteemide arendaja Krakul OÜ. Selle kategooria eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes on saavutanud majanduslikku edu läbi uuenduste väljatöötamise.

Aasta eksportöör valitakse biotehnoloogiaettevõtte Solis BioDyne OÜ, laevaehitus- ja remondiettevõtte SRC Group AS ja keskkonnasõbralikke veepuhastusseadmeid tootva Envirolyte Industries International OÜ seast.

Aasta välisinvestori tiitli eest asuvad võitlusesse Saaremaal tegutsev elektroonikatööstusettevõte Incap Electronics Estonia OÜ, Keilas tegutsev rahvusvaheline tootmis- ja tehnoloogiaettevõte Ensto Ensek AS ning ka eelmisel aastal kolme parima sekka jõudnud rahvusvahelise Bertelsmanni kontserni Eestis asuv IT-arenduse ja innovatsioonikeskus AFS IT Services Estonia OÜ.

Aasta disainirakendaja valitakse saunakeriseid tootva Huum OÜ, lennukitele elektritoitesüsteeme tootva ElectroAir OÜ ning ühistöökontori võimalustega hübriidhotelli Oru Hub Hotelli seast. Kõiki kolme ühendab detailideni läbimõeldud disaini ja kasutajakogemuse tähtsustamine.

Aasta pereettevõtte auhinna eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kus juhtimises osalevad pereliikmed mitmest põlvkonnast. Tänavused nominendid on Nõo Lihatööstus OÜ, kütusefirma AS Tartu Terminal ning investeerimisfirma Kaamos Group OÜ.

Uue kategooriana on sel aastal lisandunud aasta turismiedendaja kategooria, kus auhinnale asuvad kandideerima AS Tallink Grupp, Lee Restoran OÜ ning Tervise Paradiis spaa-hotell ja veekeskus.

Lisaks «Ettevõtluse auhinna» võitjatele kuulutatakse välja ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi «Konkurentsivõime edetabel 2021» edukaimad ettevõtteid, ettevõtluse edendajad ning antakse üle ka noore ettevõtja preemia.

Konkurss «Ettevõtluse auhind» on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele ning samas Eesti pikima ajalooga ettevõtluskonkurss. Konkurssi korraldavad EAS ja Eesti Tööandjate Keskliit ning eesmärk on edendada ettevõtlikkust ja tõsta esile ambitsioonikamaid Eesti ettevõtteid.