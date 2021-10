Keskpank: krüptofirmade miinimumkapitali nõuet tuleb tõsta

Rahandusministeeriumile saadetud kirjas leiab keskpank, et virtuaalvääringu teenuse pakkujate valdkond on kõvasti vähem reguleeritud võrreldes e-raha asutustega.

Krüptoraha liit jääb eriarvamusele

Eesti Krüptoraha Liit selle ettepanekuga ei nõustu ning märgib rahandusministeeriumile saadetud kirjas, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust muudetakse nii sageli, et enne tuleks ära oodata möödunud muudatuse mõjud.

«Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust on muudetud viimastel aastatel sagedusega kord aastas. Ühest küljest on arusaadav, et kui reguleeritav keskkond muutub, siis on vaja muuta ka regulatsiooni, kuid enne muutmist peaks ära ootama eelmise muudatuse mõju reguleeritavale valdkonnale,» leiab liit.