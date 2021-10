Operail ja Stargate sõlmisid leppe vesinikuveduri ehitamiseks

Ümberehitamise käigus vahetatakse täna vedurites kasutatav diiselmootor välja null-emissiooniga jõuajamiga, mis koosneb polümeersetest (PEM) kütuseelementidest ja liitium-ioonakudest. Pärast ümberehitust plaanitakse vedurit rakendada manöövervedurina.

Koostöö on kavandatud kahes faasis, millest esimeses ehitatakse valmis vesinikuveduri prototüüp ja teises etapis on plaan viia veel 40 diiselvedurit üle vesinikukütusele. Ühe diisel-elekter veduri ümberehitamine vesinikukütusele võimaldab hoida aastas kokku 370 tonni CO2 heidet, mis võrdub 80 keskmise sõiduauto heitekogusega aastas.

Esimese vesinikuveduri prototüübi valmimist kavandatakse 2022. aasta lõpuks.

«Operail on oma tegevuses keskendunud keskkonnasäästlikkusele, Eesti kontekstis mängib CO2 emissioonide vähendamise osas kõige suuremat rolli raudtee pealiinide elektrifitseerimine, kuid see ei lahenda heitmete probleeme kõrval- ja haruteedel ning manöövertöödel laiemalt. Stargate'i meeskonnal on silmapaistev rahvusvaheline kogemus ja maailmatasemel tehnoloogilised võimekused, meie Tapa depoo meistritel oskused ja teadmised, kuidas tänapäevaseid vedureid ehitada. Selle koostöö tulemusena saame pakkuda innovatiivseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi enda kõigil sihtturgudel,» sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Rohelise vesiniku kasutamisel on ainsaks heitmeks puhas veeaur, lisaks ei teki kütuseelementide kasutamisel kahjulikke lämmastikoksiide. «Vesinikul põhinevad kütuseelemendid on majanduslikult jätkusuutlik lahendus juba täna ja veel enam tulevikus,» ütles Stargate Rail tehnoloogiajuht Rainer Küngas, kelle sõnul võimaldab vedurite ümberehitamine taaskasutada olemasolevat veeremit, mis võiks muidu tulevikus heitenormide tõttu kasutuseta jääda.

Elektrifitseerimine on ainus võimalus raudteesektori dekarboniseerimiseks. «Elektrifitseerida on võimalik mitut moodi: tuues rööbastele vesinikuvedurid, paigaldades veduritele akud või viies need üle kontaktliinil põhinevale lahendusele. Vesinikuvedurite eeliseks on kahtlemata autonoomsus, mis võimaldab suuremat paindlikkust. See on eriti oluline argument nendel raudteelõikudel, kus puuduvad kontaktliinid või kus nende ehitamine on liiga kallis,» selgitas Stargate Rail juhatuse liige Rene Tammist.

«Hoolimata sellest, et raudtee on juba suures osas elektrifitseeritud, energiatõhus ja kõige säästvam transpordiliik, ei ole kindlasti rahuloluks põhjust. Näiteks töötab umbes 20% mootoritest ELis ikka veel diislikütusel. Kahtlemata vajame uuenduslikke lahendusi, et võimaldada alternatiivsete kütuste, näiteks rohelise vesiniku laialdasemat kasutamist,» kommenteeris Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht Henrik Hololei.

«Seepärast soovib Euroopa Komisjon koos Shift2Rail ning Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõttega (Joint Undertaking for Fuel Cells and Hydrogen) uurida, kuidas kütuseelemente ja vesinikku integreerida raudteeoperatsioonidesse ning millisel moel muuta ideed tegelikeks projektideks ja rakendusteks.»

Mais 2021 Civitta, SEI ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi koostatud Eesti vesinikuressursside kasutulevõtu analüüsis uuriti vesiniku pilootprojekte lähtuvalt nende majanduslikust tasuvusest, vajaminevast investeeringust, keskkonnamõjust. Raporti koostajad jõudsid järeldusele, et kõige suurema potentsiaaliga projektid on laevanduses ja raudteetranspordis, kus vesinikutehnoloogia on küps, vesiniku kasutusmaht suur ning energiavajadus tunnis kõrge.