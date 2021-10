Operail ja Stargate hakkavad ehitama vesinikuvedureid

Koostöö on kavandatud kahes faasis, millest esimeses ehitatakse valmis vesinikuveduri prototüüp ja teises etapis on plaan viia veel 40 diiselvedurit üle vesinikukütusele.

Civitta, SEI ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut koostasid tänavu mais Eesti vesinikuressursside kasutulevõtu analüüsi, uuriti vesiniku pilootprojekte majandusliku tasuvuse, investeeringu ja keskkonnamõju aspektist.

Raporti koostajad jõudsid järeldusele, et kõige suurema potentsiaaliga projektid on laevanduses ja raudteetranspordis, kus vesinikutehnoloogia on küps, vesiniku kasutusmaht suur ning energiavajadus tunnis kõrge.