LHV: energia kallinemine võib majanduse taastumist pidurdada

Aab rääkis BNS-ile, et kui keskmise tööstusettevõtte jaoks jääb energiakulude osakaal tootmiskuludes alla 3 protsendi, siis näiteks paberi- ja metallitööstuses, aga ka osade ehitusmaterjalide tootmises, võib see ulatuda kuni 20 protsendini. Eesti suurim elektritarbija Estonian Cell on hinnanud, et energia osakaal nende otsestest tootmiskuludest on lausa üle 35 protsendi.