Luminor: energiahinnad püsivad kõrgel veel kaks kvartalit

Ökonomisti sõnul on sarnaselt Euroopa teistele riikidele Eestis praegu ootuspäraselt peamiseks tarbijahindade mõjutajaks kõrged energiahinnad. ««Mõningaid märke on täna näha, et energiahindade edasine kasv hakkab pidurduma, kuid hinnad püsivad kõrged,» ütles Palm BNS-ile.

Luminori peaökonomisti sõnul tähendavad kuus korda kõrgemad maagaasi hinnad ja ebapiisavad tarned seda, et oluline on mitmekesistada energiaallikate ja -ühenduste arvu Euroopas, et vähendada sõltuvust üksikutest suurtest tarnijatest. Gaasi hinnad dikteerivad tema sõnul praegu paljuski elektrihinda ja ka bensiini hinda tanklates, seda küll kaudselt. Näiteks maagaasi hinna kerge langus viimastel päevadel tõi kaasa ka kerge languse toornafta hindades.

«Näiteks sellises olukorras, kus ühe olulise energiallika hind kasvab kuus korda mõjutades omakorda elektrihindu ning ka toornafta turgu ei ole ilma riskideta, kui see toimub näiteks külmal talvel ja enne Euroopa olulisi valimisi. LNG strateegilisi varusid pole võimalik piisavalt kasutusele võtta, samuti pole täna veel vesiniku hoidlaid ja muid juhitavaid tootmisvõimsusi samuti napib,» märkis ökonomist.

Palmi vaates on see tegelikult hea õppetund, et veelgi panustada Euroopa Komisjoni initsiatiividele ja energiaturu reforme rohelisema maailma suunas toetada. «Kõrged hinnad tähendava seda, et rohepöördega tuleb minna seda jõulisemalt edasi ja vähendada sõltuvust vaid fossiilsetest kütustest,» rõhutas ta.

Samas tõdeb ta, et kõrged hinnad ei tohiks sedavõrd mõjutada kodanike heaolu ja sealt edasi ka poliitilist retoorikat ja võimalik, et ka valimistulemusi. «Populistidel on kiire hinnatõusu raames võimalik lõigata lihtsalt profiiti. Siia juurde käivad katteta rahalubadused ja muud kommid, mis saavad otsa,» lausus Palm.

Kokkuvõttes on Luminori peaökonomisti arvates praegune pingeline situatsioon energiaturul lihtsalt hea meeldetuletus, et ohjad selle osas, mis hinnaga ja kust parasjagu energiat ostetakse peavad Euroopal olema endal tugevamalt käes. Tema sõnul peab tekkima ka suurem valik.

Energiasektor vajab seega Palmi hinnangul muutusi ning seejuures tasub järk-järgult astuda samm-sammult suurema Euroopa energiasõltuvuse ja rohepöörde teel.

«Rohepööre toob lisavõimsusi. Rohelised juhitavad energiavõimsused, energiasalvestamise võimalused ja energiaühendused tagavad sarnase hinna Euroopas. Rohepööre tähendab elektrifitseerimist. Sellega seotud elektrienergia nõudluse kasv võimaldab pakkuda tarbijale energiat edaspidi mitmekesisematest energiaallikatest,» sõnas ökonomist.

«Seega tänane suund on hea, et oleme teinud algust esimeste sammudega rohepöördel. Siht on õige ja küll jõuab tarku samme astuda arvestades muutuvat keskkonda,» lisas Palm.

Statistikaamet teatas neljapäeval, et tarbijahinnaindeks tõusis septembris võrreldes eelmise aasta septembriga 6,6 protsenti ning võrreldes augustiga 1,2 protsenti. Viimase 13 aasta kõige kiirema tarbijahinnaindeksi kasvu tõi septembris kaasa elektri hinnatõus.