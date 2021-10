Valitsus kiitis heaks kolmanda pensionisamba väljamaksete lihtsustamise

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul soosib praegune reeglistik kolmandast sambast ühekordset raha väljavõtmist, sest osade kaupa raha välja võtmiseks tuleb teha iga kord eraldi avaldus. Uus eelnõu muudab võimalikuks püsivate maksetega pensioni väljavõtmise, ilma et peaks iga kord tegema uue avalduse.

«Usume, et motivatsioon ühekordseks väljamakseks pole pärast seda enam nii suur,» lausus Pentus-Rosimannus.

Kui inimene määrab oma kolmanda samba väljamaksete tähtajaks perioodi, mis on võrdne tema prognoositavalt elada jäänud aastatega või sellest pikem, on väljamaksed maksuvabad nii nagu ka teise samba puhul, kinnitas rahandusminister.

Eelnõu kohaselt luuakse III sambasse uus tähtajalise pensioni maksmise lahendus – täiendav fondipension. Väljamakseid tehakse vabatahtlikest pensionifondidest ja kui isikul on osakuid erinevates pensionifondides, võetakse osakuid tagasi kõigis tema fondides.

Tegemist on II samba fondipensionile analoogse pensioni maksmise skeemiga. Pensionile jäädes määratakse tähtaeg ehk see, kui kaua soovitakse pensioni saada, ja pensioni maksmise sagedus. Seejärel hakkab pensionikeskus tegema pensionifondidest väljamakseid, jagades isikule kuuluva osakute arvu pensioni saamise perioodiga ja arvestades pensioni väljamaksmise sagedust. Arvesse võetakse kõik pensionifondid, mille osakuid pensionile läinud isikul on.