DelfinGroup väljastas kolmandas kvartalis rekordkoguse laene

Ta rõhutas, et viimase kuue jooksul on DelfinGroupi laenuportfell kasvanud keskmiselt ühe miljoni euro võrra kuus. «Esimese kvartali lõpus oli meie laenuportfelli suurus 29,7 miljonit eurot, aga praegu juba ligi 36 miljonit eurot. Sellise tempoga liikudes jõuame me 8,7 miljoni eurose maksueelse kasumini varem kui 2022. aasta lõpuks nagu varasemalt oleme plaaninud,» märkis Ādmīdiņš.

DelfinGroupi juht tõi välja, et lisaks mahtude kasvule on viimase aasta jooksul paranenud ka tarbimislaenude portfelli kvaliteet. Nende laenude osakaal, mille maksmisega on enam kui 90 päeva hiljaks jäädud, on vähenenud 3,6 protsendile kogu laenuportfellist, mis on samuti ettevõtte ajaloo parim tulemus.