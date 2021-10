Tööjõupuudus on suurem kui enne pandeemia puhkemist

Kõige keerulisem on leida sobivaid inimesi tootmisesse, finantssektorisse ning transpordi- ja logistikavaldkonda, selgus ligi 45 000 tööandja vastustest.

Eelmise aasta lõpust on ettevõtjate optimism töökohtade loomise osas pidevalt kasvanud, praeguseks on see juba ületanud paljudes riikides viiruspandeemia eelse taseme ning on kõigis riikides kõrgem kui möödunud aastal samal ajal. Viieteistkümnes riigis on värbamisoptimism kõrgeim uuringu läbiviimise pea kuuekümne aastase ajaloo jooksul, teiste seas on nende riikide hulgas Soome, Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia, Iirimaa ja USA.

Tööandjatelt küsiti, mida nad on valmis potentsiaalsetele töötajatele karmis konkurentsis pakkuma. Kõige sagedamini nimetati koolitust ja väljaõpet (41%), paindlikku tööaega (39%), kõrgemat töötasu (31%) ning paindlikkust töötegemise koha osas (28%).

«Võib öelda, et tööotsijate kuldaeg on pärast pooleteiseaastast segadust tööturul tagasi,» märkis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. «Inimestel, kes tööd teha saavad ja tahavad, on praegu rohkelt võimalusi ning kui lisaks tahtele on pakkuda ka erioskuseid, sobivaid isiksuseomadusi ja soovi pidevalt juurde õppida, siis on võimalik dikteerida nii töötasu kui muid tingimusi. Võrreldes kriisieelse ajaga on tööandjad oluliselt paindlikumad ja paljud lähevad ka palgasurvega kaasa.»

«Kui palgafond on piiratud, tuleb leida muid võimalusi inimeste leidmiseks ja hoidmiseks, näiteks üha enam töötajaid oskab hinnata distantsilt töötamise võimalusi ning lisaboonuseid, näiteks täiendavat tervise- või pensionikindlustust, mille vajalikkuse kohta ootaks ka Eesti valitsejatelt suuremat mõistmist ning maksusoodustusi,» märkis Kaldra.