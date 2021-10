Ekspert: kütuste hinnal on veel kasvuruumi

Turud aga ootavad pingsalt tootmismahtude suurenemist, sest energiavajadus maailmas on hüppeliselt kasvamas. John Driscoll prognoosis, et naftahinnad võivad tõusta lähiajal 100 dollarini barrelist, kuid lisas, et selline hind pole ehk kuigi jätkusuutlik. «Naftahinnad võivad talvel tõusta, sest tarneahelates on palju katkestusi ning OPEC ja tema liitlased peavad kinni varasemast naftatootmise lepingust,» rääkis strateeg CNBCile.