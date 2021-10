Nestle hakkab müüma taimset muna ja krevette, üritades saada kasu veganluse kasvust

Vegan-krevetid, mille nimeks on Vrimp, on jätkuks eelmisel aastal turule toodud tuunikala aseainele. Vrimp ja vEGGie tulevad esialgu piiratud mahus turule mõnel Euroopa turul, sealhulgas Šveitsis.

Nestle tehnoloogiajuht Stefan Palzer ütles, et Nestle töötas uued tooted välja vähem kui aastaga, kasutades näiteks oma taimeteaduslikke teadmisi, et luua hernevalk, millel ei ole kaunvilja maitset. «Me tahame olla võimalikult lähedal loomsetele versioonidele, sest siis on inimestel palju lihtsam sellistele toodetele üle minna,» ütles ta intervjuus.