Putin: Euroopa tegi vea loobudes pikaajalistest gaasilepingutest

Vladimir Putin ütles televisioonis ülekantud valitsuse istungil: «Meie Euroopa partnerite tegevus on veel kord kinnitanud, et nad tegid vigu.»

«Me suhtlesime Euroopa Komisjoni eelmise koosseisuga ja kogu nende tegevus oli suunatud nn pikaajaliste lepingute järk-järgulisele lõpetamisele,» lisas Putin. «See oli suunatud gaasi hetketurule üleminekule. Ja nagu on tänaseks selgunud, on nende tegevus olnud ekslik.»

Vene gaasikontsern Gazprom on juba pikka aega seisnud vastu Euroopa üleminekule hetketurule, eelistades pikaajalisi lepinguid, mis mõnikord kestavad 25 aastat.

Putin kordas ka, et Venemaa on olnud usaldusväärne energiatarnija Euroopale, kes võib sel aastal näha rekordiliselt suurt Venemaa gaasi eksporti, sest Moskva suurendab vastusena energiakriisile gaasitarneid, sealhulgas Ukraina kaudu, ja on valmis turgu stabiliseerima.

Kremli eitamine

Varem kolmapäeval ütles Putini pressiesindaja Dmitri Peskov, et Venemaal ei ole olnud mingit rolli Euroopa gaasihinna tõusus.

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) ja mõned Euroopa Parlamendi seadusandjad on Gazpromi ja Venemaad süüdistanud selles, et nad ei tee piisavalt, et suurendada oma tarneid Euroopasse.

«Venemaa ei mängi absoluutselt mingit rolli Euroopa gaasiturul toimuvas,» ütles Peskov ajakirjanikele igapäevases konverentsikõnes.

«Gaasikriisi taga on paar põhjust - kuidas majandus taastub, kuidas kasvab nõudlus energiaressursside järele, samuti ei ole gaasihoidlad täidetud,» lisas ta.

Putin nimetas gaasihinna tõusu teise põhjusena ka majanduse taastumist ja külma talve Euroopas, mis viis gaasihoidlate vähenemiseni.

Peskov ütles, et Moskva on valmis arutama uusi pikaajalisi lepinguid gaasi müügiks Euroopa tarbijatele ja et Gazprom täidab kõik oma kohustused.