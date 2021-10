Amazoni mängude striimimise platvorm Twitch kinnitab ulatuslikku andmete leket

Amazoni videostriimimise teenus Twitch sattus kolmapäeval häkkimise ohvriks, mille käigus avaldati internetis üle 100 GB Twitchi andmeid. Leke sisaldas andmeid sisuloojatele tehtavate maksete ja Amazon Game Studiosi avaldamata toote kohta, vahendab BBC.

Anonüümne häkker ütles 4chani anonüümsel platvormil avaldatud postituses, et nad avaldavad teavet, et «soodustada rohkem häireid ja konkurentsi» online-videostriimimise maailmas, ning nimetas Twitchi kogukonda «vastikuks mürgiseks mädanikuks».

Twitch kinnitas rikkumist ja ütles, et «töötab kiirelt», et mõista selle ulatust. Twitteris avaldatud avalduses ütles ettevõte, et «nad teatavad kogukonnale kohe, kui lisateave on kättesaadav», vahendab BBC.

Suurimad tulusaajad

Veebifoorumites jagatud dokumendid näivad näitavat Twitchi poolt tehtud makseid, mis on tehtud alates augustist või septembrist 2019 kuni oktoobrini 2021.

Twitchi suurimate teenijate seas on Dungeons & Dragonsi kanal CriticalRole, Kanada striimer xQC ja Summit1g Ameerikast, kes on mainitud ajavahemiku jooksul teeninud vastavalt 9,6, 8,5 ja 5,8 miljonit dollarit.

Twitch on tuntud selle poolest, et nad varjavad hoolikalt operatiivseid üksikasju, näiteks seda, kui palju nende striimijatele makstakse, nii et antud leke on ettevõtte jaoks vägagi ebameeldiv.

See kõik toimub ajal, mil konkurendid, nagu YouTube Gaming, pakuvad tohutult kõrgeid tasusid populaarsete striimijate värbamiseks, nii et tagajärjed võivad olla märkimisväärsed.

Lisaks palga üksikasjadele näib, et dokumendid sisaldavad saidi lähtekoodi ning isegi avaldamata toodete ja platvormide tehnilisi üksikasju.