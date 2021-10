Eesti tõusis maailmas iduettevõtluse kasvulavade edetabelis kõrgele kohale

Uuring, mis hõlmab üle maailma 275 start-up ökosüsteemi, toob Eesti turu tugevaima küljena välja selle laia ulatuse.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti sõnul on Eesti kõrge koha taga meie kiiresti kasvava iduettevõtete kogukonna aktiivsus. «Kasvupotentsiaali otsimine on lahutamatu osa start-up ettevõtete olemusest. Eesti on piisavalt suur, et oma äriideede elujõulisusele kinnitust leida, kuid piisavalt väike, et mitte piirduda vaid koduturuga toodete või teenuste pakkumisel,» sõnas Sutt, lisades, et üheks parimaks iduettevõtluse kasvulavaks tõusmine aitab meil kiirendada üleminekut tulevikumajandusele ja luua Eestisse innovaatilisi ning teadusmahukaid ettevõtteid.

«Juba täna toovad iduettevõtted riigile 100 miljonit eurot puhtalt tööjõumaksude pealt ja see number on kindlasti kasvuteel,» lisas Sutt.

Startup Genome’i koostatud raportist nähtub, et pooled esikümnesse kuuluvatest start-up ökosüsteemidest asuvad Euroopas. Ajal, mil teistele Euroopa tõmbekeskustele pakkus taganttuult talentide kaasamine, on nende leidmine uuringu kohaselt Eesti üks suurimaid väljakutseid.

E-residentsuse programmi tegevjuhi Lauri Haava sõnul annab oma osa vajalikuks tõukeks ka e-residentsuse programm. «Ülemaailmset haaret on võimalik saavutada ainult ülemaailmse kogemusega, mida e-residendid just pakuvad. Lisaks rikastavad Eesti e-residendid oluliselt meie iduettevõtluse skeenet ja annavad sellele tooni, sest ligi kolmandik Eesti start-up firmadest on nende poolt asutatud. See tõestab, et välismaalased näevad Eestit innovatsioonikeskusena, kus ideid ellu viia,» ütles Haav.

Võimendavad sõnumeid

Haav lisas, et e-residendid võimendavad Eesti sõnumeid ja tugevdavad meie positsiooni rahvusvahelises konkurentsis. «E-residendid on enim asutanud äritarkvara arendamise ja finantstehnoloogia lahendustega tegelevaid ettevõtteid, mistõttu lendab sõnum Eesti e-riigist aina kaugemale. Meie e-residendid väärtustavad kõrgelt Eesti ettevõtluskeskkonna vähest bürokraatiat, lihtsat maksusüsteemi ja läbipaistvust. Tänutäheks panustavad nad Eesti majandusse uute teadmiste, oskuste ja kogemustega,» tõi Haav välja.

Ta märkis, et tegemist on sümbioosiga, kus riigipoolset avatust premeerivad Eesti kõrged tabelikohad rahvusvahelistes uuringutes. «Vähe on valdkondi, kus Eesti on maailma absoluutses tipus, kuid iduettevõtlus on üks neist. E-residendid annavad Eesti start-up kogukonnale täiendavat hoogu ja on väga väärtuslik ressurss,» sõnas Haav.