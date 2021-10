Vaata, kuhu Tallinnast talvel lennata saab

«Oktoobri lõpust kehtima hakkavas talvises lennuplaanis on juba praegu 20 protsenti rohkem istekohti kui 2021. aasta suvel ning siia pole lisatud veel tšarterlendude istekohti. See on selgeks märgiks sektori taastumisest – on olemas nõudlus ning lennufirmad on sellele omalt poolt pakkumustega reageerinud,» rääkis Pärgmäe ning lisas, et on hea meel näha, et sel talvel on reisijatel võimalik avastada nii vanu lemmikuid kui ka uusi sihtkohti ning lennuplaanis on kõigile midagi.