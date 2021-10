Börsihinna valinud tarbijate elektriarved kerkisid lakke

«Septembri elektriarve tuli 104 eurot, mulluse 59 euro asemel. Vaatamata sellele, et olin säästunippide abil suutnud kogutarbimist viie protsendi võrra vähendada, oli arve mullusest 76 protsenti suurem. Kui võrguteenus, aktsiis, taastuv­energia tasu ja käibemaks maha arvestada, siis elekter ise maksis tänavuse septembri arvel 63 eurot, mullu oli see aga vaid 24 eurot. Elektri börsihind oli minu kasutusprofiili järgi mullu septembris keskmiselt 4,1 senti/kWh ja tänavu 11,7 senti/kWh, seega oli kallinemine pea kolmekordne.»

Kuna elektriteema on pidevalt fookuses, hakkas Priit septembris esimest korda teraselt jälgima elektri börsihinna graafikuid ning on kindel, et tänu sellele tuli tema arve tublisti väiksem võrreldes sellega, kui ta ei oleks tarbimist muutnud.