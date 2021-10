Telegram napsas endale 70 miljonit kasutajat Facebooki katkestuse ajal

«Telegrami päevane kasvutempo ületas tavapäraset mitmekordselt ja me võtsime ühe päevaga vastu üle 70 miljoni põgeniku teistelt platvormidelt,» kirjutas Durov oma Telegrami kanalil.

Durov ütles, et mõnedel kasutajatel Ameerikas võis esineda aeglasemat kiirust, kuna miljonid kiirustasid korraga registreeruma, kuid enamiku jaoks töötas teenus tavapäraselt.

ELi monopolivastase võitluse juht Margrethe Vestager ütles, et katkestus näitas, millised on tagajärjed, kui tuginetakse vaid mõnele suurele teenusepakkujale, ja rõhutas vajadust suurema hulga konkurentide järele.

Venemaa ütles, et vahejuhtum näitas, et Moskva on õigesti otsustanud arendada oma suveräänseid internetiplatvorme ja sotsiaalvõrgustikke.