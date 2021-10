Suurbritannia skeem EL-i veokijuhtide ligimeelitamiseks põrus

Viisade arvu ümber puhkes teisipäeval segadus. Peaminister Boris Johnson väitis hommikuses usutluses, et saadud on 127 taotlust. Meedia andmeil oli taotlusi aga vaid 27.

Valitsus kinnitas mõned tunnid hiljem, et saadud on 27 viisataotlust. Küsimusele, miks Johnson käis välja pea viis korda suurema arvu ei vastatud.

«See on globaalne probleem ja me oleme teinud tööstusega mitu kuud lähedat koostööd, et mõista, kuidas me värbamist suurendada saaks,» ütles pressiesindaja.