Konkurentsiamet: Elering peab meretuuleparkide arendajatele tagama võrdsed võimalused

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Läti majandusministeeriumi plaan arendada meretuulepargi ala, mille jaoks Eesti süsteemihaldur Elering AS ja Läti süsteemihaldur AS Augstsprieguma tīkls arendavad ja ehitavad ülekandevõrgu, on kaasa toonud turuosaliste mure, kas kõiki meretuulepargi arendajaid koheldakse võrdselt.