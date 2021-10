Saare- ja Raplamaa saavad autonoomse elektritoitega tanklad

Varude keskuse juhatuse liikme Priit Ploompuu sõnul on valitsus seadnud eesmärgiks elutähtsate teenuste toimepidavuse tõstmise, millest üheks on ka mootorikütuste kättesaadavus kriisi ajal.

«Eesti Varude Keskusele oli läbiviidud hange tanklate toimepidevuse suuna esimene pilootprojekt ning meil on hea meel, et ettevõtjad selle vastu märkimisväärset huvi tundsid,» rääkis Ploompuu. «Soovime tõsta riigi tegevusvaruga seotud tarneahelate kriisivalmidust ning saadud hea kogemuse pinnalt kaalume sarnase lahenduse laiendamist ka teiste loodavate varuliikide logistikaahela toimimise kindlustamiseks,» lisas ta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Priit Saare sõnul on Eestis tänaseks juba toimimas 17 autonoomse elektritoitega tanklat ning see arv suureneb järgmise aasta alguseks 31-ni.

«Varutoitega tanklad saavad olema igas maakonnas ning tänu Eesti Varude Keskuse hankele on see kindlus nüüd ka Raplamaa ja Saaremaa kohta. Lisaks on Eestis veel ligi 100 tanklat, millele saab vajadusel generaatori ühendada ja suur osa uutest tanklatest juba projekteeritakse sellise võimekusega. Seega on meil elektrikatkeskuse korral tekkimas päris hea turvasüsteem jaetarbijate kütusega varustamisel,» lisas Saar.