USA kohus määras Tesla ekstöötajale rassismi eest kopsaka kahjutasu

«Me oleme tänulikud, et vandekogu nägi tõde ja andis summa, mis loodetavasti ärgitab Teslat parandama seda, mida tunnistajad selle ulatusliku rassistliku käitumise kohta ütlesid,» lausus advokaat Lawrance Organ California kodanikuõiguste ühendusest. «On hea teada, et vandekogu on valmis võtma Tesla vastutusele, ja et ühele maailma suurimale, rikkamale korporatsioonile öeldakse lõpuks: te ei saa sellist asja oma tehases lubada.»