Zuckerberg kaotas Facebooki seiskumise tõttu tundidega 7 miljardit

Facebooki teenused olid tehnilistel põhjustel mitu tundi kättesaamatud. Sellele omakorda eelnesid vilepuhuja süüdistused, et Facebook eelistab ohutusele kasumit, kirjutab Bloomberg.

Aktsiate müügilaine kukutas sotsiaalmeediahiiu aktsiat esmaspäeval 4,9%. See on lisaks 15 protsendile, mille aktsia on septembri keskpaigast juba oma väärtusest kaotanud.