BioNTechi tegevjuht: järgmisel aastal võidakse vajada uusi Covid-19 vaktsiine

Koos USA ravimihiiglase Pfizeriga Covid-vaktsiini välja töötanud Saksa ettevõtte tegevjuht lisas, et koronaviirus on siin, et jääda ja jätkab kohanemist. «Sel aastal on [teistsugune vaktsiin] täiesti ebavajalik. Kuid järgmise aasta keskpaigaks võib olukord olla teistsugune,» ütles ta. «See on pidev areng ja see areng on alles alanud,» ütles Şahin.