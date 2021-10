Kasutatud autode hinnaralli sai hoogu juurde

Tellijale

Automüüjad kurdavad, et autod, mille liisinguperiood sai läbi, ei jõua enam järelturule ning nende laojäägid on vähenenud enam kui kolmandiku võrra. Kasutatud autosid ostavad nii kohalikud kunded kui kokkuostjad välismaalt ning seetõttu on nende hind aastaga tõusnud viiendiku võrra või kohati enamgi.

Viis-kuus aastat kasutatud soodsama otsa autot osta sooviva Marguse sõnul on talle sobivate mudelite hinnad kerkinud enam kui veerandi võrra. «Kuna pakun võimalusel ka sõidujagamisteenust, siis olen soetanud endale iga kolme-nelja aasta tagant selleks mõne mahuka salongiga ja ökonoomse diiselauto,» rääkis Margus. «Enamasti olen ostnud kuni 150 000-kilomeetrise läbisõiduga Škoda Octaviaid, mida on õnnestunud seni soetada 7500–8500 euro eest. Hetkel algab viis-kuus aastat vanade diislikütusega Octaviate hind aga 10 500 eurost, mis tähendab, et see mudel on kohati isegi enam kui veerandi võrra varasemast kallim.» Marguse sõnul on hinnatõus sedavõrd ränk, et uuema auto ostmise peab määramata ajaks edasi lükkama ja sõidujagamist tuleb pärast pisikest kõpitsemist jätkata juba üheksa aastat Tallinna teedel korralikult vatti saanud Octaviaga.