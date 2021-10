Nord Stream 2 torujuhet hakati gaasiga täitma

«Nord Stream 2 torujuhtme esimese jupi gaasiga täitmine on alanud,» teatas Vene gaasihiiu Gazprom tütarfirma Nord Stream II AG.

Poliitiliselt laetud Nord Stream 2 projekt on kavandatud Moskva poolt, et vältida gaasi eksportimist Euroopasse läbi Ukraina.

Nord Stream 2 ootab endiselt Saksamaa energeetikasektorit reguleeriva asutuse heakskiitu gaasi transportimiseks Saksamaale. Nad teatasid eelmisel kuul, et neil on neli kuud aega Nord Stream 2 sertifitseerimise lõpuleviimiseks pärast seda, kui nad on saanud kõik vajalikud dokumendid.