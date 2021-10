Eesti Energia: me ei hakka toetuste saamiseks hakkepuitu põletama

«Meedias on kahjuks selle eelnõu kohta juba avaldatud mitmeid teateid, mis tõele ei vasta. Esiteks ei ole selles eelnõus kirjas, et Eesti Energia võib hakata põletama ka puiduhaket ja saama selle eest toetust,» ütles Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts BNS-ile.

Samuti ei saa Lutsu sõnul kindlasti nõustuda väitega, et seadusemuudatuse tõttu hakatakse Eestis rohkem metsi maha võtma. Eelnõus on kirjas, et maksimaalne toetusemäär, mida olemasolevatele tootmisseadmetele läbi vähempakkumise võimaldatakse, on 10 eurot megavatt-tunni toodetud elektrienergia kohta.