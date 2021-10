Venemaa ei näe «Pandora paberite» uurimuses mingit kinnitust Putini siseringi varjatud rikkusele

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov aga pani dokumendilekkeid puudutavatele küsimustele vastates nende usaldusväärsuse kahtluse alla ning kinnitas, et seni, kuni pole avaldatud midagi usaldusväärset, ei ole kavas ka seda infot kontrollida. «Seni pole teada, mis info see on ja mida see puudutab,» vahendab Reuters Peskovi ajakirjanikele öeldut. «Kui on tõsiseid kirjutisi, mis tuginevad millelegi konkreetsele, siis me loeme neid huviga,» lausus ta.