Kaamos Ehitus: ehitusfirmad maksavad hinnatõusu kasumi arvelt kinni

«Ehitussektori lepingud on pikaajalised ning nende allkirjastamisel on väga järske muutuseid hinnas, mida oleme nüüd viimase pooleteise aasta jooksul kogenud, keeruline ette prognoosida ning tõenäoliselt peavad ehitajad sellises olukorras võetud riskid oma kasumi arvelt kinni maksma,» ütles Nõmmik pressiteate vahendusel.

Kaamos Ehituse juhi sõnul on ehitustoorme hinnad tõusnud pandeemiast tuleneva ajutise majandusseisaku toel lühikese ajaga kiiresti väga kõrgele, lisaks esineb tõsiseid probleeme ehitusmaterjalide logistika ja kättesaadavusega ning löögi on andnud ka tootjate laovarude väiksus või koguni nende puudumine. «Paljud tootjad ei suuda pandeemiast pihta saanuna ka oma tootmisvõimsusi taastada,» tõdes Nõmmik.

Nõmmiku sõnul pole kadunud ka probleemid tööjõuga, vaid need on pigem süvenenud. «Üldist ehitushinna kasvu mõjutab üha suurenev nõudlus ehitajate järgi. Pandeemiatingimustes on olnud teistest riikidest pärit tööjõu kasutamine oluliselt keerulisem ning seetõttu tuleb nii kohalike, kui ka välistalentide meelitamiseks leida pidevalt uusi meetodeid, millest üks on kõrgem palk,» lausus ta.